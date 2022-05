Peppucci (Lega): «La Regione crei il marchio "Ristorante tipico dell'Umbria"»

PERUGIA - Creare il marchio "Ristorante tipico dell' Umbria", questa idea è alla base della proposta di

legge depositata dal consigliere regionale della Lega Francesca Peppucci. Nel documento è posto l'obiettivo di «valorizzare e tutelare la ristorazione tradizionale di qualità e la cultura gastronomica del territorio umbro, sostenendo le imprese tipiche e garantendo, sotto un profilo qualitativo, l'origine controllata delle materie prime utilizzate dagli operatori e, sotto un profilo di garanzia, la salvaguardia del consumatore che viene informato adeguatamente sulla provenienza del cibo che andrà ad acquistare».

«La Lega - spiega Peppucci in una nota - è impegnata da sempre nella difesa del made in Italy e dei prodotti tipici locali. Con la proposta di legge la Regione Umbria promuove iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità, per la tutela della cultura enogastronomica del territorio umbro e per tutelare». Nella proposta di legge la Regione Umbria dovrebbe provvedere all'istituzione di un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo.