Penna in Teverina, evade dai domiciliari per passare il Natale in famiglia. Finisce in carcere

PENNA IN TEVERINA E' evaso dagli arresti domiciliari per trascorrere il Natale con parenti e amici al ristorante. Arrestato, finisce in carcere.

L'uomo, un settantunenne di origini romane, dal mese di novembre si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Penna in Teverina. Una condizione che gli permetteva di uscire un paio di ore al giorno per commissioni personali.

Nel corso dei normali controlli effettuati dai carabinieri di Giove e da quelli della compagnia di Amelia però, per due volte l'uomo è stato sorpreso lontano dal domicilio al di fuori della fascia oraria autorizzata. Tra queste, il giorno di Natale, quando il settantunenne ha deciso di ignorare la prescrizione del tribunale di Roma e passare la giornata con la famiglia a pranzo in un ristorante vicino alla propria casa.

Per questo, a fronte del ripetersi delle infrazioni, il giudice ha disposto la revoca dei domiciliari in favore della custodia cautelare in carcere. Provvedimento che è stato eseguito ieri 11 gennaio dai carabinieri di Giove che hanno trasferito l'uomo nella casa circondariale di Terni.