Penna in Teverina, elezioni comunali. Valerio Cecca e Stefano Paoluzzi, ultimi ore di campagna elettorale

PENNA IN TEVERINA Elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Nuova sfida per il sindaco uscente Stefano Paoluzzi. A sfidarlo nella corsa al suo terzo mandato, Valerio Cecca. Pennese, sessant'anni, da sempre militante nel centrodestra ma alla sua prima candidatura, si presenta con la lista civica "Con voi Penna rinasce". «Un gruppo - spiega lui stesso - di giovani professionisti. Insieme a loro cercheremo di interrompere un filone che da quasi cinquant'anni governa il comune. Solo mio fratello (Claudio Cecca ndr), eletto nel 1987, è riuscito finora nell'intento». Ex assegnista di ricerca all'università di Bologna per i musei scientifici, successivamente Cecca ha lavorato come direttore di produzione in un'azienda di laterizi a Orte. «Il territorio lo abito da sempre - spiega - e conosco bene punti di forza e limiti». Idee sul piatto. «Se dovessi essere eletto - continua - da subito mi concentrerei sui servizi per le fasce meno abbienti. Istituirei un fondo dove far confluire metà dello stipendio da amministratore a cui potrebbero attingere i cittadini che hanno bisogno. Realizzerei lo sportello del cittadino che non c'è mai stato e avvierei un progetto di recupero del centro storico che, se finanziato permetterebbe di creare un albergo diffuso e abitazioni per giovani coppie per provare a contenere lo spopolamento. Insomma -chiude - mi impegnerei per far uscire Penna dallo stato di minima sopravvivenza in cui è precipitato negli ultimi anni». Un'accusa che Paoluzzi, cifre alla mano, respinge al mittente. «In questi ultimi cinque anni - spiega - nonostante il blocco della pandemia, abbiamo avuto modo di seminare un bel pò. Qualche frutto è già arrivato, altri siamo in procinto di raccoglierli». Opere pubbliche, strade e dissesto idrogeologico. «Parliamo di oltre un milione e 800mila euro di finanziamenti per progetti già approvati da realizzare e altrettanti per progetti realizzati». Nel dettaglio. «Pubblica amministrazione digitale, 1milione e 420mila euro per opere pubbliche, scuola, turismo - precisa - per il futuro invece, sono stati approvatti i progetti di miglioramento sismico della la torre dell’orologio ed dell'ex chiesa San Valentino, giardini pubblici, messa in sicurezza dei versanti franosi, pista ciclopedonale, adeguamento normativo ed efficientamento energetico della palestra». Per farlo, Paoluzzi guiderà una squadra rinnovata per il 60 per cento. «Abbiamo qualche ritorno - spiega - ma anche qualche giovanissimo». Continuità. «Attueremo una politica di piccoli passi - chiude - di cose fatte bene. Abbiamo solide radici nel passato e con responsabilità, vogliamo volgere lo sguardo ad un futuro di crescita per Penna, in cui ogni voce è ascoltata, ogni problema è affrontato con determinazione e ogni successo è condiviso da tutti».

