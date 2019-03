Pendolari del crimine, cinque denunce a Orvieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - "Pendolari" del crimine, cinque denunce. Tante sono le ragazze rumene, provenienti dai campi nomadi di Roma, fermate a Orvieto nel corso dei controlli straordinari disposti dal questore di Terni, Antonino Messineo, per prevenire e contrastare l'ondata di furti che negli ultimi mesi si è nuovamente abbattuta sul territorio. In particolare nei quartieri ai piedi della Rupe, Orvieto scalo e Ciconia, proprio dove le cinque ragazze, di età compresa tra i 22 e i 28 anni, sono state intercettate dagli agenti del commissariato.Le giovani, tutte con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio tra cui furti e rapine, erano già state fermate negli anni scorsi e nei loro confronti era stato emesso il provvedimento del divieto di ritorno a Orvieto. Una misura tuttavia non rispettata, motivo per cui è immediatamente scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e il successivo allontanamento dalla città.