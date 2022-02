Pd Terni, chiusa la stagione congressuale straordinaria. Rinnovati 17 circoli.

Si è chiusa nei giorni scorsi la stagione congressuale straordinaria dei dem della provincia di Terni. Sono 17 i circoli che hanno rinnovato i propri organismi, 2 le unioni comunali.

I segretari eletti:

Antonella Rivelli ad Acquasparta, Lucilla Ciuchi ad Amelia, con Matteo Mandó al centro e Terzo Rinaldi a Porchiano, Martina Soldi ad Attigliano, Daniele Gentili ad Avigliano, Sandro Rotisciani a Baschi, Manuela Pasquino a Fabro, Eleonora Sofia Rossi a Guardea, Carlo Lulla a Lugnano in Teverina, Mauro Bracciantini a Montecchio, Fabio Svizzeretto al comunale di Narni con Michele Francioli, Francesca Agostini, Valentina Belloni, Massimiliano Corvi e Paolo Patassini rispettivamente a Narni centro, Ponte San Lorenzo, Scalo, San Liberato e Taizzano, Giuseppe Porcacchia a Penna in Teverina, Gino Rotella a Porano.

APPROFONDIMENTI POLITICA Amelia, cambio ai vertici del Pd locale. Lucilla Ciuchi alla...

«I congressi - sottolinea il segretario provinciale Fabrizio Bellini - rappresentano da sempre un momento centrale per la vita del Pd, uno spazio di dialogo e di confronto che ci consente non solo di rafforzare la nostra organizzazione ma soprattutto di rimettere al centro la riflessione sui temi e sui progetti per il territorio e per le persone». Appuntamenti molto attesi, soprattutto ad Amelia dove l'esito delle elezioni amministrative ha fatto emergere come urgente la ridefinizione della guida del Pd Locale. «E' ancora più importante in realtà come Amelia -continua Bellini- che dopo l’infelice esito dell’appuntamento con le amministrative, le dimissioni del segretario e una fase di commissariamento, si è rimessa in marcia con una nuova segretaria comunale, Lucilla Ciuchi, e Matteo Mandó e Terzo Rinaldi al centro e a Porchiano. Un successo non scontato, che rimette insieme visione e progetto e rilancia una prospettiva nuova. Ma la soddisfazione è grande anche per il percorso unitario di Narni, dove il Pd si prepara al voto. E per due realtà come Attigliano e Porano, da tempo chiuse e ora impegnate in una nuova sfida per i dem e per il territorio. Non secondario è stato lo sforzo organizzativo per cui ringrazio - ancora Bellini - i componenti della commissione provinciale che con rigore e determinazione sono stati impegnati nella gestione della macchina congressuale in ogni declinazione. Oltre che quello politico, rispetto al quale il ringraziamento più importante va a “Daniele Lombardini e Gianni Giombolini, rispettivamente commissari a Amelia e a Montecastrilli, che si prepara al congresso nelle prossime settimane».

I