Pd, i quattro in corsa per il congresso: schierate le squadre

PERUGIA Saranno in quattro. Tommaso Bori, Francesco de Reborri, Massimiliano Presciutti e Alessandro Torrini hanno superato il vaglio della commissione regionale per il congresso guidata da Letizia Michelini. Nessun elemento d’incandidabilità, niente vizi nella raccolta firme o nomi cerchiati in rosso nelle liste, approfondite anche alcune istanze di chiarimento rivolte alla commissione, e sono state respinte pure alcune eccezioni d’incandidabilità. Il sorteggio per l’ordine di presentazione dei programmi durante i congressi e per la posizione sulla scheda di voto ha favorito Torrini, che comparirà in prima posizione, seguito da De Rebotti,Bori e Presciutti. Fissato il calendario, per la provincia di Perugia è stato prorogato il termine per la presentazione delle candidature: 8 ottobre. Ci sarà di certo Camilla Laureti, capolista a Perugia nella squadra di Bori e candidata a segretario provinciale: «Serve un partito forte, delle idee e dei territori», dice lei. Per Terni, invece, l’unico candidato alla guida della segreteria provinciale è l’ex sindaco di Amelia Fabrizio Bellini. Pronte le liste, dunque. Torrini schiera il presente e il passato di Castiglione: il sindaco Matteo Burico e il vecchio leone Sergio Batino, con lui pure l’eugubina Virna Venerucci e l’ex Rifondazione Oscar Monaco. De Rebotti cala un bel tris a Perugia: il segretario Paolo Polinori, Francesco Giacopetti e Marko Hromis.Bori replica con Sarah Bistocchi, Erika Borghesi e Francesco Zuccherini, guarda verso il Lago col sindaco di Corciano Cristian Betti e quello di Passignano Sandro Pasquali, poi per l’area del ternano aggiunge la fascia tricolore di Fabio di Gioia (Arrone), a Todi l’ex Carlo Rossini, a Foligno Joseph Flagiello, nell’Alto Tevere l’ascaniana Letizia Guerri. A proposito di sindaci, nel gruppo di Presciutti spuntano Bernardino Sperandio di Trevi e Federico Gori di Montecchio, tra i volti noti Sauro Cristofani. Dal 16 ottobre e fino al 28 i circoli si riuniranno per celebrare il congresso: sul modello dell’election day gli iscritti potranno votare fino a quattro schede: circolo, unione comunale (in caso di rinnovo), provinciale e regionale.