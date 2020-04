Il Pd alla presidente Tesei: «Ora fate rientrare i papà in sala parto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Fate rientrare i papà in sala parto». La consigliera regionale del Pd Simona Meloni annuncia la presentazione di una mozione che mira ad impegnare la giunta «a disporre, in tutti punti nascita regionali, l’accesso dei partner all’interno della sala parto, al fine di potergli consentire, in piena sicurezza, l’assistenza delle proprie mogli o compagne, durante il corso del travaglio e fino alla nascita del bambino».La richiesta, in pratica, è di far venir meno una restrizione anche a seguito dei numeri positivi degli ultimi giorni relativi al contagio. «In particolare - spiega Meloni – ci risulta che, ad oggi, l’emergenza sanitaria, molte coppie sono state separate al momento del parto e, invece, ad altre, è stato consentito di condividere l’evento della nascita del proprio figlio. Si rende pertanto indispensabile – sottolinea - una disciplina uniforme della materia che renda possibile unaccesso alle sale parto, seppur condizionato al rispetto dei principi di precauzione e sicurezza».