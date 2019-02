Pd, a Perugia duello Borghesi-Mirabassi per il terzo mandato in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Erika Borghesi e Alvaro Mirabassi sono intenzionati a tentare il terzo mandato a Palazzo dei Priori. Lo statuto del Pd, però, dice: massimo due elezioni per i consiglieri comunali. Per fare il terzo giro occorre una deroga alle regole autorizzata dai due terzi dell’assemblea cittadina del partito, che comunque non potrebbe concedere eccezioni per una quota superiore a un decimo del gruppo consiliare uscente. Oggi i dem a Palazzo dei Priori sono otto, quindi l’assemblea può fare posto ad una sola deroga. Borghesi e Mirabassi hanno fatto arrivare al segretario cittadino Paolo Polinori la richiesta di deroga, il termine per presentarla era ieri. Leonardo Miccioni e Tommaso Bori (entrambi al termine del secondo mandato in Comune) non si ricandideranno, il primo perché preferisce concentrarsi a fare il segretario provinciale del Pd, il secondo ha resistito a qualche lusinga ed è irremovibile. La Borghesi ha dalla sua un jolly: domenica si vota per la Provincia, lei ha ottenuto l’esclusiva come candidata del Pd perugino, se dovesse essere rieletta potrebbe far pesare quel seggio. Un eventuale no alla deroga vorrebbe dire tener fuori i dem del capoluogo dal palazzo della Provincia. La strada, comunque, è in salita. L’assemblea è divisa tra il principio «zero deroghe» e la linea «due deroghe allo statuto su una lista di 32 non sono tante». La segreteria cittadina nei prossimi giorni potrà dare un’indicazione.