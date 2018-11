Pd, fatto il ticket Verini-Pensi per la segreteria dem

Ultimo aggiornamento: 17:39

PERUGIA - Fatto il ticket Walter Verini - Andrea Pensi per la corsa alla segreteria Pd.«Un incontro di idee per un partito nuovo, aperto, libero che sappia recuperare il rapporto con le persone e i luoghi di vita, che respiri nel confronto e nel pluralismo delle idee», con questo spirito Walter Verini, candidato alla segreteria regionale del Pd Umbria, aveva lanciato un appello ad Andrea Pensi e Simona Meloni e con questo spirito il ticket che aveva annunciato la corsa alla guida dei dem ha raccolto la sfida di un progetto condiviso. «Non mi sento alternativo a loro – ha detto Verini - che sono portatori di un’idea di partito aperto, plurale, libero, che condivido. E se vincessi sarei onorato di avere Andrea vice segretario. La decisione di Andrea, di Simona e della rete che hanno costruito non è di ritirarsi, ma di fare un passo in avanti e far confluire le nostre idee in un solo unico progetto di prospettiva per cercare insieme di fare una battaglia serena, in positivo. Non siamo contro nessuno, ma per un’idea di partito e per contribuire ad accelerare la realizzazione di un’idea di Umbria».«In questo congresso siamo in campo – ha aggiunto Pensi - e vorremmo essere in campo dopo il 16 dicembre. Il nostro percorso nasce da una riflessione sulla necessità di capire le ragioni di una sconfitta dolorosa recuperando l'umiltà e l'intelligenza necessarie. Non possiamo fare finta che non sia successo nulla. Riconoscendo la ricchezza e il valore di tutte le proposte in campo, dobbiamo batterci per costruire un partito aperto, ascoltando e mettendo in moto orecchie e cervello per capire e trovare le risposte che servono. Viviamo questo congresso come una battaglia ideale per affermare la libertà e per ricucire una connessione con chi non ci ha confermato il suo sostegno».