Pd sempre più nella bufera. Dopo l'addio di Paolo Silveri, che ha lasciato l'incarico di segretario provinciale in polemica con il commissario regionale Walter Verini, e il passaggio a Italia Viva del segretario comunale, il senatore Leonardo Grimani, il Pd ternano è senza una guida. In queste ore il commissario Verini sta cercando una soluzione. Tra le ipotesi che Il Messaggero ha raccolto anche la possibilità che l'ex senatore Gianluca Rossi venga scelto come commissario della segreteria provinciale. Ex assessore regionale allo sviluppo economico nella prima giunta Marini, Rossi è stato l'ultimo segretario dei Ds a Terni.

Una scelta, se confermata, che sposta a sinistra l'asse del Pd rispetto al risultato dell'ultimo congresso provinciale, vinto da Silveri.