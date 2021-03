18 Marzo 2021

di Lorenzo Pulcioni

(Lettura 2 minuti)







TERNI Il pattinodromo 'Daniele Pioli' al Sabotino affidato in concessione diretta alla Ternana Calcio. La determina dirigenziale è stata pubblicata sul sito della Provincia di Terni, proprietaria dell'impianto. La pista versa attualmente in stato di abbandono e degrado, dopo due bandi andati deserti, in cui nessuna associazione o società sportiva dilettantistica si è presentata di fronte alle condizioni economiche fissate per la riqualificazione della struttura. L'ente di Palazzo Bazzani, come previsto dalla legge, ha avviato a quel punto una trattativa diretta a condizione che l'eventuale offerta fosse aderente ai termini previsti nei bandi. Si è quindi affacciata la Ternana Calcio, già proprietaria della concessione per l'utilizzo del vicino campo di calcio, ristrutturato per il settore giovanile. Un intervento complessivo stimato superiore ai 100.000 euro per una convenzione della durata di 23 anni che è stata parificata a quella relativa al campo da calcio (25, anni ma partita nel 2019). «Sin dall'inizio il nostro obiettivo è stato mantenere la pista, unica a livello regionale con quelle caratteristiche - dice il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi - la concessione alla Ternana consentirà ai pattinatori di poterla riutilizzare gratuitamente già nelle prossime settimane. La concessione è condizionata al suo uso naturale, come ribadito giovedì scorso nell'incontro con i rappresentanti della Ternana e della federazione provinciale di pattinaggio». Nella parte interna della pista piana la Ternana dovrebbe realizzare un campo da calcetto in erba sintetica rimovibile. Che all'occorrenza verrebbe rimosso per far posto ad altro tipo di pavimentazione per ospitare anche manifestazioni di pattinaggio artistico. La Ternana si occuperà di sistemare la tribuna del pattinodromo e realizzare sotto uffici, spogliatoi e servizi vari. All'ingresso principale sorgerà un'area food e nel locale che adesso è ad uso spogliatoi sorgerà un centro di medicina e fisioterapica che poi sarà dato in gestione. Per realizzare il campo da calcetto nell'area interna della pista piana, la Ternana dovrebbe arrivare fino alla lunette della pista e quindi alle vie di fuga, snaturandone le caratteristiche e mettendo a rischio la sua omologazione. Il nodo maggiore riguarda l'anello esterno della pista che rimarrebbe nelle stesse condizioni e quindi senza riqualificazione. Altro problema riguarda la copertura della pavimentazione dell'area interna e la gestione degli orari per evitare la convivenza dei due sport. Si cerca quindi una mediazione, lunedì è previsto un incontro tra il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, e i rappresentanti della federazione provinciale di pattinaggio.