Passignano, anziana trovata morta in casa: indagini in corso

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Una donna di 75 anni, ex infermiera e molto conosciuta in città, è stata trovata morta nel pomeriggio di mercoledì nella propria abitazione in zona via del Giuoco. Sul posto immediato l'intervento non solo dei sanitari del 118 ma anche dei carabinieri e del medico legale di turno. Dopo i primi accertamenti, la salma è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutte le verifiche del caso.

Secondo quanto si apprende, si sta dunque ancora indagando per cercare di capire cosa le sia accaduto. La donna viveva nell'abitazione assieme al figlio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le sue ultime ore di vita.