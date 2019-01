TERNI. Passeggiava in centro con una busta pienja di marijuana, è stato fermato ed arrestato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Terni. I militari lo hanno fermato perché aveva un atteggiamento sospetto e sembrava cercare qualcuno. Attirati da tale circostanza, dopo un breve pedinamento, le fiamme Ggalle hanno fermato il ragazzo che con se portava una busta contenente oltre 100 grammi di marijuana, da cui sarebbero state ricavate oltre trecento dosi di stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché diversi semi di canapa indiana.

Il ventenne, incensurato, è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze supefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA