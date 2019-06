© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Del parco Rosselli (chiuso dal 2014) si sono perse le tracce. Per quanto riguarda Le Grazie (sbarrate da cinque anni) si registrano solo annunci. Cardeto (fuori uso dal 2013) è una storia infinita. Ora resta da sperare che La Passeggiata non faccia la stessa fine, altrimenti addio verde. Per il momento i parchi negati sono saliti a quattro. Praticamente a Terni è rimasto aperto solo viale Trento. La Passeggiata che sembrava dovesse riaprire dopo pochi giorni dal crollo di alcuni grandi rami è ancora chiusa. La riapertura, fissata per sabato scorso, è stata posticipata. Il parco resterà chiuso fino a quando non saranno conclusi gli approfondimenti che si sono resi necessari dopo i primi controlli sugli alberi. L'attenzione è sempre focalizzata sui tre cedri del libano che si trovano vicino al laghetto. Per il momento è stata individuata la causa del crollo dei grandi rami. «Si è trattato di un fulmine caduto nelle settimane scorse», spiegano da Palazzo Spada. Conclusione a cui i tecnici incaricati dal Comune sono arrivati dopo aver analizzato la corteccia degli alberi colpiti dai fulmini. In un primo momento si era pensato che bastasse una potatura radicale per evitare di tagliare i cedri del libano. «Lo spessore della corteccia rimasto è troppo sottile», proseguono da Palazzo Spada. Per capire, però, se lo spessore sia sufficiente a garantire la tenuta degli alberi è necessario fare altri approfondimenti nelle cavità delle piante. «Per questo motivo spiegano da Palazzo Spada la chiusura della Passeggiata è stata posticipata». Sotto la lente anche l'albero che si trova al centro dell'area giochi. Si tratta di una piante monumentale, una delle trentasette censite a Terni. «Durante i controlli - proseguono da Palazzo Spada - sono state riscontrate delle anomalie che dobbiamo approfondire». Lo spino di Giuda, questo il nome scientifico dell'albero monumentale sotto esame, verrà analizzato anche dai tecnici del Ministero delle politiche agricole. Non è chiaro se verranno da Roma a fare direttamente un sopralluogo alla Passeggiata o si limiteranno a leggere le scheda tecnica che manderà il Comune. Fatto sta che i passaggi burocratici non saranno facilissimi, sia che si decida di potare o, addirittura, tagliare l'albero monumentale, vincolato come patrimonio arboreo della città. Intanto, l'assessore alla protezione civile Stefano Fatale è riuscito a trovare il modo per scongiurare la chiusura anche dell'anfiteatro. Utilizzando l'ingresso di via del Vescovado e mettendo in sicurezza le zone rosse, gli spettacoli potranno essere svolti e seguiti regolarmente.© RIPRODUZIONE RISERVATA