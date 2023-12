Passaggio di proprietà del gruppo alimentare Salpa, arriva il fondo Apheon

PERUGIAN - Equinox, fondo di Private Equity di diritto lussemburghese che investe nel capitale delle medie imprese italiane, annuncia di aver ceduto la quota di maggioranza di Salpa - azienda leader nella produzione di biscotti, ingredienti e farciture di alta qualità per il settore del gelato industriale, e dolciario - al fondo Apheon. Fondata nel 1934 dalla famiglia Cherubini, con sede in provincia di Perugia, tra San Giustino e Montone, Salpa è leader europeo nella produzione di prodotti a base di biscotti (biscotti per gelato, decorazioni, topping e prodotti senza glutine) per i settori della gelateria industriale e dolciario. L'azienda è riconosciuta a livello mondiale per la qualità dei suoi prodotti, l’elevato know-how produttivo e l’utilizzo di innovative tecnologie proprietarie. Salpa vanta rapporti stabili e di lunga durata con una clientela composta dai più rinomati gruppi dolciari nazionali e multinazionali. Salpa conta tre stabilimenti produttivi di proprietà in Italia e impiega oltre 250 persone. L’ingresso di Apheon nel capitale permetterà a Salpa di accelerare ulteriormente la crescita negli Stati Uniti, mercato di rilevanza strategica per l’azienda. Massimiliano Monti, partner di Equinox, ha commentato così l'operazione: «È stato un privilegio aver contribuito negli ultimi 3 anni allo sviluppo dell’azienda e aver supportato il team di gestione di Salpa nel raggiungimento della grande crescita organica che ha posto le basi della prossima fase di espansione del business.

Abbiamo individuato in Apheon il partner ideale per accompagnare la famiglia e l'Azienda in questo entusiasmante percorso che punta ad estendere la posizione di leadership di Salpa su scala globale».

«Ringraziamo il team di Equinox per la collaborazione di successo di questi ultimi anni - spiegano Maria Rita e Abramo Cherubini - e riconosciamo in Apheon un partner in grado di offrire una guida strategica e i capitali per una nuova fase di crescita. Apprezziamo Apheon per il suo approccio locale, ma globale, e per la sua conoscenza del settore alimentare e degli ingredienti alimentari. Grazie a questa partnership, potremo continuare a crescere e entrare in nuovi mercati, innovare e raggiungere nuovi traguardi. Questo è l'inizio di un nuovo capitolo per Salpa e siamo entusiasti di intraprenderlo con Apheon».