Pasquetta a Terni, da Piediluco ai Campacci a Marmore: i luoghi del pic nic e della scampagnata sono vuoti. Oggi solo un positivo in più

I Ternani hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, rispettato le regole. I luoghi che durante i giorni di Pasqua e in particolare a Pasquetta, venivano presi d'assalto dai Ternani sono vuoti. Fa effetto vedere la Cascata delle Marmore senza il solito affollamento e i prati di Stroncone completamente "nudi", senza una persona a fare il pic nic. Lo stesso dicasi per Piediluco, il lago che quest'anno non ha nemmeno potuto ospitare la gara internazionale di canottaggio "Memorial d'Aloja". I segnali della diffusione del coronavirus sono comunque incoraggianti.

Dai dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 13 aprile indicano che a Terni c'è un solo positivo in più, quindi le persone contagiate salgono a 317, gli attualmente positivi (al netto dei guariti) sono 247.

Nella provincia di Terni i deceduti sono complessivamente 17.

Dei 1320 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 165 (-3): di questi, 112 (-3) sono residenti nella provincia di Perugia e 44 (invariato) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell'ospedalea di Terni sono 49 e 3 a Orvieto. De positivi, quattordici persone sono ricoverate in terapia intensiva a Terni e tre a Orvieto.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA