Sabato 8 Aprile 2023, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 9 Aprile, 00:00

Una Cenerentola, sì, ma non è sporca, né vestita di stracci. Il Brescia, avversario della Ternana nel Lunedì dell'Angelo, è all'ultimo posto in classifica ed è da alcuni mesi in un vortice da incubo. Tuttavia, il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli non vuole che i suoi sottovalutino l'avversario. E soprattutto, non vuole che si faccia come con la Spal, con il primo tempo lasciato agli avversari. «Ripetere gli stessi errori di Ferrara - dice - sarebbe da Tso». Un Brescia definito dallo stesso Lucarelli come «un grande enigma». Squadra costruita per andare in serie A, con una società importante, composta da calciatori di grande qualità, ma ultima in classifica. Questo «enigma», però, per il tecnico livornese, è facilmente risolvibile: «Semplicemente, è la serie B. Questo campionato è così. Se andiamo lì con l'idea di giocare con l'ultima in classifica rischiamo di fare peggio che a Ferrara. Invece, dobbiamo andare sereni, sicuri e attenti. Se mi è permesso, si deve avere anche un gocciolino di paura. Il Brescia ha una rosa di giocatori di qualità, fisicità e sostanza. E' vero che nel girone di ritorno ha raccolto tante sconfitte, ma ha sempre perso per un solo gol. Solo col Genoa, la sconfitta è stata più netta». Una Ternana chiamata, al Rigamonti nel turno di campionato di Pasquetta, a ripartire dal secondo tempo di Ferrara. «Dovremo ripetere quella prestazione - dice Lucarelli - non in termini tattici ma di mentalità, spirito e voglia di fare risultato. E il risultato, da solo, non arriva». Per preparare la sfida, due giorni di ritiro, come era avvenuto prima di Ferrara. La squadra è partita per Tirrenia, dove sostiene anche l'ultima rifinitura in vista della partita. Lucarelli deve valutare le condizioni di alcuni calciatori. Sul pullman sono saliti tutti. Ci sono pure i recuperati Defendi e Ghirignehlli, come ci sono gli acciaccati Agazzi e Coulibaly. Proprio questi ultimi due devono essere valutati al meglio prima di capire se impiegarli. Potrebbero, però, andare entrambi in panchina. Agazzi ha avuto un problema al flessore che lo ha portato ad allenarsi a parte per quasi tutta la settimana, Coulibaly si è fermato giovedì in allenamento per un lieve risentimento al retto femorale. Dovrebbe essere a posto, invece, Ghiringhelli. «Lui - dice Lucarelli - avverte ancora un leggero fastidio. Ma è normale, dopo un infortunio come il suo. Non è un problema». Sarà in panchina, così come Defendi. L'allenatore, oggi, decide anche quale Ternana mandare in campo. E' possibile, stavolta, un modulo 4-3-2-1, che poi è lo stesso con cui aveva cominciato i secondo tempo con la Spal. Diakite potrebbe giocare a destra, con Sørensen e Mantovani al centro e uno tra Corrado e Martella (che è un ex) a sinistra. A centrocampo, potrebbe schierare Cassata e Palumbo ai lati di Di Tacchio, con Falletti e Partipilo sulla trequarti a sostegno di uno tra Favilli e Donnarumma, con una possibile staffetta tra questi due durante la partita. Favilli ha segnato a Ferrara il gol del pareggio, Donnarumma ha la motivazione dell'ex.