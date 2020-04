Ultimo aggiornamento: 18:27

Gli angeli che sorridono dietro mascherine, visiere, guanti e tute protettive sono quelli che lavorano al reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Santa Maria di Terni. Lo scatto inviato al Messaggero racconta la forza e la determinazione del personale medico e infermieristico che non abbandona la lotta al Coronavirus nemmeno nel giorno di Pasqua. Dalla prima linea dove si lavora «in silenzio senza clamore, ma con rispetto e competenza» arriva forte il messaggio di chi non molla per un minuto i pazienti affetti da Codiv-19. Un messaggio che ha la forza dirompente di un fiume in piena deciso ad arginare con ogni mezzo l'emergenza: «Che questa grande pestilenza non sia motivo di speculazione politica ed economica - racconta un medico di Terni - tutti noi medici, anche a volte impreparati davanti a tutto questo, non dobbiamo far altro che il nostro lavoro, fatto di disponibilità infinita ed amore per il prossimo». Buona Pasqua soprattutto a loro.