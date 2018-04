Pasqua e Pasquetta: tornano i turisti a Norcia, pienone e Perugia

NORCIA - Ristoranti con molte prenotazioni a Norcia in occasione della Pasqua e alcuni turisti in giro per le vie del centro storico, prima con la pioggia e poi con il sole. Hanno fatto foto alla basilica di San Benedetto e passeggiato lungo corso Sertorio, nel centro della città che si sta riprendendo dopo il sisma. Alcuni sono tornati per la seconda volta dopo il terremoto, come Anna, giunta da Bari con il marito. «La prima volta a Norcia è stata ad agosto dell'anno scorso - ha raccontato -, perché il nostro desiderio era di venire ad acquistare prodotti tipici per aiutare le attività della zona ed ora lo stiamo rifacendo». C'è chi invece è venuto per la prima volta e non aveva ancora visto i danni causati dal sisma, come Claudio, romano, che si ricorda una Norcia di vent'anni fa che visitò quando era un bambino. «La piazza - ha detto - era piena di gente, oggi si sente nell'aria un clima un pò di tristezza».

Pienone di turisti anche a Perugia in centro storico. E traffico bloccato da Assisi a Spello e anche in direzione di Foligno.

Lunedì 2 Aprile 2018



