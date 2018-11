© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Musica elettronica e olio nuovo: è questo il singolare abbinamento che domani sera, sabato 10 novembre, prenderà vita tra Campello sul Clitunno e Foligno. In occasione della XXI edizione di Frantoi Aperti, manifestazione che prevede molti eventi in Umbria fino al 25 novembre, il noto Festival Dancity organizzerà un evento speciale intitolato “Oiler Room”: una performance musicale all’interno del Frantoio Marfuga di Campello sul Clitunno (dalle 18.00 a mezzanotte). Una cornice fuori dal comune, ovvero un frantoio attivo e funzionante, che vedrà protagonista il dj umbro. Un artista noto a livello internazionale che ben rappresenta l’attuale musica elettronica, all’interno di un frantoio di esperienza nel momento clou della produzione olearia. Del resto gli spazi “sociali” del frantoio si presentano con una veste e tratti estetici che potrebbero appartenere ad un locale di tendenza, con connubi stilistici anche azzardati e provocatori tra la modernità e la tradizione rurale.Il format “Oiler Room” (letteralmente “locale caldaia”) gioca su una delle esperienze più innovative emerse nel variegato panorama della musica elettronica dell’ultimo decennio, avviata da una piattaforma multimediale inglese: collocare un dj con voglia di raccontare la propria storia e sviscerarla in musica fuori dai contesti abituali per un gruppo ristretto di persone, per poi trasmettere questa esperienza e provare a farla vivere dall’altro capo del mondo a chiunque abbia voglia di seguire la diretta online o scaricarsene i contenuti a piacimento. L’iniziativa organizzata dal Festival culturale e musicale Dancity, si aprirà con una degustazione di prodotti tipici e olio spremuto al momento con un warm-up musicale a cura di. In seconda serata, dalle 23.30 in poi, si passa al Serendipity di Foligno con due artisti internazionali: in Play Room la brasiliana, affiancata dai resident, mentre in Rec Room sarà protagonista l’egiziano, con l’apertura die la chiusura diaka Cashu è una figura chiave della scena musicale queer di São Paolo; fondatrice del collettivo Mamba Negra ha creato una label, un’agenzia e uno show radio a proprio nome, con un chiaro impegno contro le discriminazioni e le diseguaglianze sociali.aka Zuli è un dj, polistrumenta, produttore e sound artist egiziano che unisce a sonorità prevalmentemente ambient, hip hop ed elettronica. Con il collettivo Kairo is Koming (KIK), di cui è co-fondatore, ha giocato un ruolo importante nell’ascesa della scena musicale elettronica de Il Cairo, raccontando in maniera originale le suggestive atmosfere della capitale egiziana.