Il Partito democratico si riunisce su Zoom e pensa al congresso

PERUGIA - Il Pd si riunisce su Zoom. «La comunità regionale merita di meglio, merita rispetto. Il Pd, insieme alle forze di minoranza, è pronto a fare la sua parte. Per questo torniamo a riunire dopo anni la nostra comunità, fatto politico rilevante, e abbiamo voluto promuovere un confronto largo con iscritti e amministratori sui temi e sulle idee per l'emergenza e per il dopo emergenza». È quanto annunciano il commissario regionale Enrico Rossi e i candidati alla segreteria regionale Alessandro Torrini, Francesco De Rebotti, Tommaso Bori e Massimiliano Presciutti.

L'appuntamento è per domani, venerdì, sulla piattaforma Zoom. Sono invitati i segretari, i sindaci e i capigruppo, i

consiglieri provinciali e i consiglieri regionali, oltre ai componenti dell'assemblea nazionale e delle commissioni

congressuali. «Porteremo le nostre proposte - continuano gli esponenti Pd in una nota - e ascolteremo quelle che arrivano dal territorio, dove l'impatto della pandemia sta lasciando segni evidenti e drammatici. Siamo convinti che prima di tutto servano unità d'intenti e condivisione, apertura e contaminazione, perché si possano mettere a valore istanze e indicazioni e si elaborino soluzioni all'altezza».

