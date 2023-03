Martedì 21 Marzo 2023, 00:20

Un domani che la Ternana dovesse cederlo, farebbe bene a sperare di non ritrovarselo mai di fronte da avversario. Perché sarebbe un pericolo, visto il trattamento che riserva alle sue ex squadre quando se le ritrova davanti. Oggi, però, la Ternana no lo cede de se lo tiene stretto. Anthony Partipilo diventa una garanzia in più proprio quando affronta qualche sua ex squadra. E la cosa si è ripetuta domenica. Con quel Bari, che non è solo una delle squadre nelle quali ha militato, ma è anche la squadra della sua città, la sua squadra del cuore. Lui, barese doc, ha firmato a caratteri d'oro il ritorno alla vittoria della Ternana, segnando la rete che ha deciso la partita al Liberati. Ci voleva il Bari, per sbloccarlo, dopo che non segnava più dal 26 novembre e che recentemente i suoi tiri erano stati fermati da pali e parate miracolose dei portieri avversari. Partipilo non perde il suo vizio, quello del gol dell'ex. Il Bari, tra l'altro, lo ha già castigato tre volte. Prima del gol di domenica, aveva firmato una doppietta al San Nicola nell'anno dei record in serie C, nel 3-1 con cui le Fere vinsero in casa dei biancorossi. Proprio quel Bari che lo lanciò nel calcio professionistico, lo promosse in prima squadra dalla Primavera e lo fece esordire in serie B a diciotto anni, ma poi non credette più in lui cedendolo.

Da lì, per questo attaccante talentuoso ma incompreso, è cominciata una strana odissea, arrivata fino ai dilettanti e fino anche al campionato rumeno. Lento e graduale, il ritorno in Italia e in serie B. C'è voluta la Ternana, per rilanciarlo e riportarlo nella serie B. E l'anno scorso, grazie anche a un campionato fatto di tanti assist e di qualche pregevole gol, gli avevano messo gli occhi addosso persino in serie A. Adesso, dopo mesi per lui difficili, è tornato a sbloccarsi con il suo solito gol dell'ex. Ci ha preso gusto, Partipilo. In cinque anni e mezzo, è già all'ottavo centro personale contro squadre che in precedenza gli avevano dato una maglia. Una girandola di reti cominciata nel 2018 quando era alla Virtus Francavilla e fece gol al Cosenza, dove aveva militato anni prima. Poi, l'anno dopo, ancora con la Virtus Francavilla, gol dell'ex su rigore al Bisceglie. Gli altri gol, tutti con la Ternana. E tutti belli. Nel 2019 il bellissimo tiro a giro con cui a Francavilla segnò il gol del primo vantaggio rossoverde. L'anno dopo, nel trionfale 2020-2021, i due gol segnati al Bari arrivarono uno in diagonale grazie all'assist di Cesar Falletti e uno di rapina, approfittando di un errore del portiere avversario. Ma nello stesso campionato, ecco anche due reti rifilate al Bisceglie a Terni, uno con leggera deviazione di tacco su tiro di Federico Furlan e un altro di testa su assist ancora di Furlan. Fino ad arrivare al gol partita di domenica, al termine di una bella azione veloce e tutta di prima, confezionata da Falletti e da Niccolò Corrado e finalizzata da Partipilo grazie al velo di Mamadou Cuolibaly. Ma al di là del dato statistico del gol dell'ex, è stato più che altro il gol di una Ternana che finalmente riparte. Ed è quello, ciò che conta.