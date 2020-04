Il partigiano Francesco Stella: «Il Covid? Più traditore della guerra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Il coronavirus è anche peggio della guerra, perché è traditore. Non risparmia nessuno. Infetta anziani, giovani e donne, spero tanto che si trovi una terapia», a dirlo è Francesco Stella, 96 anni, duno degli ultimi partigiani che durante la Seconda guerra mondiale combatterono per la liberazione dal nazifascismo all'Ansa.Fisico asciutto, mente lucida e un pò di timore per l'emergenza sanitaria che sta attanagliando il mondo, Stella dalla sua casa di Foligno racconta i suoi anni trascorsi in ferrovia e soprattutto come diventò partigiano. Con la memoria ritorna a quella volta che salvò due piloti d'aereo abbattuti dai nazisti a ridosso della montagna folignate: «Li nascosi - rivela Stella - prima a casa di mio padre, gli diedi i vestiti borghesi per non farli riconoscere e poi li portai al sicuro dove era riunita la squadra dei partigiani». «Gli anni della guerra e anche quelli successivi non sono stati facili - ricorda ancora l'ex partigiano -, abbiamo patito pure la fame». Il 25 aprile, per questo «ragazzo» della prima metà del secolo scorso, resta un giorno speciale. «Quel giorno finì tutto - sottolinea - e ritornammo alla vita, senza la Liberazione oggi non sarei qui, ma sarei stato fucilato. Col 25 aprile sono rinato un'altra volta». Andato in pensione, Stella si è dedicato alla passione per la scultura del legno e tra le sue opere non sono mancati riferimenti agli anni della guerra. Tra le tante sculture realizzate, un paio colpiscono su tutte: un piccolo partigiano con il fucile e un prigioniero scheletrico. «Lui - racconta l'anziano abbracciando la scultura - l'ho realizzato in memoria di Lino, il fratello di mia moglie, che venne catturato a Rasiglia e portato nel campo di concentramento di Mauthausen, da dove non tornò più». Ai giovani suggerisce di «essere sereni» e ai governanti di «andare d'accordo e gestire le nazioni senza contraddizioni».