TERNI Al via dal 25 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018 promossa dall'Usl Umbria 2(distretti di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto, Valnerina) in collaborazione con i medici di medicina generale. Il vaccino è gratuito - spiega la stessa azienda sanitaria - per i soggetti che hanno compiuto 65 anni e per i soggetti di età inferiore affetti da malattie croniche dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, diabete mellito ed altre di tipo metabolico, insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da Hiv, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari), epatopatie croniche; bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza; individui ricoverati presso strutture per lungodegenti; medici e personale sanitario di assistenza; famigliari e contatti di soggetti ad alto rischio; addetti a servizi di primario interesse collettivo; personale a contatto per motivi di lavoro con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; donatori di sangue. La vaccinazione sarà fatta dai medici di medicina generale. Per i bambini a rischio è possibile rivolgersi anche ai Centri vaccinali della Usl 2 muniti di richiesta del pediatra (PLS).L'Usl spiega ancora che una sola dose di vaccino è sufficiente per i soggetti di tutte le età eccetto per i bambini di età inferiore a nove anni, mai vaccinati in precedenza, per i quali si raccomandano due dosi a distanza di almeno quattro settimane. La vaccinazione antinfluenzale viene considerata uno degli «importanti interventi» di sanità pubblica nel campo della prevenzione delle malattie infettive. È infatti - si leggancora nella nota - il «mezzo più efficace e sicuro»: efficace perché assicura una buona copertura contro il rischio dicontrarre la malattia e soprattutto evita le possibili complicanze da influenza; sicuro perché i «rari effetti»collaterali quali arrossamento nel punto di inoculaz ione, senso di malessere generale con possibile febbricola «sono limitati». Per prevenire la diffusione dell'influenza sono comunque «molto importanti» alcune «semplici» misure di protezione personale e di precauzione come lavarsi spesso le mani, coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani, soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, gettarlo e lavarsi le mani, in caso di sintomi influenzali restare a casa e limitare i contatti con altre Persone.La campagna di informazione dell'Azienda Usl Umbria 2 è riportata nella home page del sito web istituzionale:www.uslumbria2.it.