Parte da Foligno l'azione politica della Lega per conquistare l'Umbria. Centinaia di persone ad ascoltare Matteo Salvini: «Abbiamo scelto Zuccarini perchè è bravo»

FOLIGNO - La Lega, con il segretario e ministro dell'Interno Matteo Salvini, da Foligno lancia la sfida per la conquista politica dell'Umbria. E lo fa sostenendo al candidatura a sindaco per la seconda città della provincia e la terza della regione, di Stefano Zuccarini in pista per la Lega ed espressione, con Fratelli d'Italia, Forza Italia e la lista Civica Più in Alto, di una coalizione di centro destra. A fare gli onori di casa l'onorevole Virginio Caparvi. «Perugia è il capoluogo di Regione - ha detto Caparvi - ma Foligno è il polo politico dell'Umbria. Vincere a Foligno è possibile, è a portata di mano”. «Non capisco – ha detto il ministro Salvini - gli attacchi quotidiani nei miei confronti e della Lega da parte del M5S. «li attacchi delle opposizioni me li attendo quelli degli alleati non li comprendo, da loro mi attenderei sostegno». Salvini ha anche ribadito che il «sostegno al Governo – ha ribadito - da parte della Lega «non verrà meno. Abbiamo preso un impegno e lo manterremo» E passando al Cuore Verde d’Italia il segretario della Lega ha detto: Quelli del Pd stanno preparando gli scatoloni in Umbria e a Foligno. In questi venti giorni che ci porteranno alle elezioni amministrative ed europee dico a tutti: date il massimo. Abbiamo scelto Stefano Zuccarini perché è bravo. Ora bisogna parlare alla testa e al cuore degli umbri perché cambiare è possibile a livello locale, regionale ed europeo. La salvezza dell’Europa riparte dall’Italia, culla della civiltà e da luoghi bellissimi – ha concluso Salvini – come l’Umbria”. L’incontro di FOligno è avvenuto all’Auditorium San Domenico stracolmo di persone sia nella sala maggiore che nel ridotto e si sono contate anche 300 persone rimaste all’esterno, e sotto la pioggia. Alla fine Salvini ha fatto selfie con tutti, sia quelli dentro che gli altri fuori, scattando foto, senza sosta, per un’ora e un quarto.