Parte Assisi-link, treno più bus per il centrostorico: è la scommessa di Trenitalia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - Si chiama «Assisi Link» il nuovo servizio combinato treno più bus che connette, nel rispetto dell'ambiente, la stazione ferroviaria di Assisi (Santa Maria degli Angeli) con il centro storico della città di San Francesco. Dal 15 dicembre saranno fino a 84 i collegamenti giornalieri, con tre bus dedicati in combinazione con i treni in arrivo e in partenza. La nuova soluzione del Gruppo FS Italiane, nata dalla sinergia fra Trenitalia e Busitalia, è stata presentata da Sabrina De Filippis, direttore Divisione passeggeri regionale di Trenitalia e Velio Del Bolgia, direttore regionale Umbria di Busitalia con il sindaco di Assisi Stefania Proietti.Parlando di mobilità «smart» ed eco-sostenibile, che permette così di viaggiare «con un mezzo green per eccellenza come il treno e di percorrere l'ultimo miglio con moderni autobus a basso impatto ambientale», De Filippis ha ricordato come quello dell'intermodalità sia «tra i progetti importanti che stiamo realizzando in tutta Italia». «Il futuro è questo - ha detto - ed è la risposta più consistente alle esigenze di mobilità di chi ci sceglie».Per il neo-assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche questo servizio «è il primo segnale importante di un progetto di mobilità che porteremo avanti anche per i prossimi cinque anni perché la volontà è quella di dare una immagine di una terra che si può raggiungere facilmente».I biglietti sono già disponibili ed acquistabili in unica soluzione su Trenitalia.com e presso tutti i canali di vendita Trenitalia: Perugia-Assisi centro a partire da 4 euro, Roma-Assisi centro da 12,25 euro.