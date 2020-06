Parrano, un nuovo bus collega i mercati settimanali. Al via anche il corso di apicoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un servizio bus aggiuntivo per valorizzare i mercati settimanali e quelli contadini. E’ questa la finalità della convenzione firmata pochi giorni fa per l’affidamento del servizio di trasporto verso i mercati di Fabro e il mercato contadino di Parrano.“Al tempo stesso – aggiunge poi Filippetti - si vuole sostenere le attività dei produttori agricoli ed in particolare di quelli locali, stabilendo a Piazza della Repubblica degli spazi per l’allestimento di un mercato contadino dedicato alla vendita diretta. Proprio in via Roma a Parrano – sottolinea il sindaco - esiste infatti, ormai da anni, un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli, gestito dall’associazione di imprenditori del settore Gusto Umbria – Terre dell’Upupa, che rappresenta ormai un’eccellenza del luogo, assieme ad altre aziende di spicco del territorio che si stanno sempre più orientando verso questa forma di commercializzazione diretta al consumatore finale.Il comune di Fabro, da decenni ormai, ha fatto questa scelta – nota ancora Filippetti - e nel proprio territorio esiste un mercato settimanale al venerdì ed una fiera mensile di grandi dimensioni la seconda domenica di ogni mese”. La convenzione faciliterà anche altri servizi di trasporto, essendo a Fabro anche sia la sezione Usl territoriale e la stazione ferroviaria che serve anche Parrano. Pertanto gli orari ed i giorni delle corse sono stati pensati per connettere i cittadini di Parrano a questi servizi e agli orari dei treni principali e veloci per Roma e Firenze.Favorire la conoscenza profonda dell’allevamento delle api e della produzione del miele è l’obiettivo inoltre dei corsi iniziati sabato 13 giugno nel centro storico. L’iniziativa, che si inserisce nel progetto Parrano BioDiversa, è patrocinata dal Comune, il cui Consiglio comunale ha aderito alla rete dei Comuni Amici delle Api promossa da Felcos Umbria.