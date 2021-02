PARRANO Il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti, ha disposto la chiusura della scuola primaria e dell’infanzia per oggi e domani. La decisione, spiega Filippetti in una nota, è stata dettata dall’emergere di un caso di positività riconducibile, tramite tampone molecolare, ad un genitore di un bambino frequentante la scuola stessa. «Domani – informa sempre il sindaco – la Asl eseguirà i tamponi molecolari a tutti i bambini e ragazzi e al personale operante nell’istituto scolastico”. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, la situazione attuale sul fronte covid-19 a Parrano conta 3 persone positive e poste in isolamento e 2 risultate positive al test rapido.Queste ultime verranno sottoposte oggi a tampone molecolare, insieme ai famigliari. «Ci corre l’obbligo – sottolinea Filippetti - di ricordare che vanno osservate scrupolosamente le norme di distanziamento, l’uso delle mascherine e il rispetto assoluto delle disposizioni dell’Asl sul tracciamento. I cittadini che sono entrati in contatto con le persone risultare positive devono stare a casa finche’ non si sottopongono al tampone molecolare. L’amministrazione comunale – informa infine il sindaco - ha attivato il centro operativo comunale ed è a disposizione per assistere e sostenere tutte le persone coinvolte e le loro famiglie».

