Parrano, la composizione del nuovo consiglio comunale

Martedì 5 Ottobre 2021, 20:37

All'indomani della conclusione dello spoglio elettorale delle elezioni amministrative 2021 del 3 e 4 ottobre che nel comune di Parrano hanno visto la riconferma del sindaco uscente Valentino Filippetti e della compagine di centro-sinistra che lo sostiene, è pronta la composizione del nuovo consiglio comunale uscito dalle urne.

Al netto di eventuali nomine assessorili, i cittadini di Parrano hanno così scelto i propri rappresentanti in seno al consiglio comunale (10 seggi, 7 alla maggioranza, 3 alla minoranza): per la lista "Parrano Bene Comune" entrano in consiglio Leonardo Marcacci (37 voti), Filippo Mechelli (26), Franco Rossi (24), Vittoria Buratta (21), Andrea Morcellini (19), Marco Trippella (16), Sistina Sabellico (14) mentre per la lista "Noi No" entrano Carlo Ceci candidato sindaco, Francesco Tiberi (8 voti) e Massimiliano Esposito (1 voto).