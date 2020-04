© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due quintali di frutta sono stati distribuiti ieri dal Comune a favore delle famiglie e delle persone maggiormente in difficoltà economica a causa del coronavirus. Lo rende noto il sindaco, Valentino Filippetti, che ha coordinato le operazioni di distribuzione dei generi alimentari donati da un produttore locale. “Queste festività pasquali che le ricorderemo per i tanti sacrifici a cui siamo chiamati – dichiara il sindaco Filippetti - ci devono servire anche per apprezzare il valore della cooperazione, della condivisione e della collaborazione.Il gesto di questo imprenditore, come le numerose donazioni pervenute sul conto corrente attivato dal Comune di Parrano, ci dicono che le nostre comunità sono ancora permeate da valori positivi e solidali. Voglio ringraziare tutti – aggiunge Filippetti - per l’aiuto che stanno dando e voglio anche ribadire la necessità di restare in casa ed uscire solo per esigenze inderogabili”.