© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il comune di Parrano, purtroppo, deve fare i conti con il contagio da Coronavirus. Ha resistito alle ondate più dure il comune dell'Alto Orvietano guidato da Valentino Filippetti, ma oggi, martedì 30 giugno, è stato proprio il primo cittadino a comunicare alla popolazione il primo caso Covid registrato nel territorio che amministra. Si tratta di una persona residente nella frazione Cantone che, recatosi in ospedale per alcuni controlli, ha scoperto la propria positività al virus. Le autorità sanitarie stanno ora, come da protocollo, ricostruendo i contatti della persona in questione. "Ieri una persona di Cantone è andata in ospedale per un controllo ed è risultata positiva al tampone pur essendo asintomatica - spiega Filippetti - in mattinata i responsabili della Usl Umbria 2 saranno a Cantone per avviare tutte le procedure previste e domani si dovrebbero fare i tamponi a tutti i residenti (circa 20 residenti).Si invitano tutti gli abitanti di Cantone a non andare fuori fino a che non si hanno i risultati dei campioni e ad usare obbligatoriamente le mascherine che vengono messe a disposizione dal comune presso il circolo della Pro Loco. L'amministrazione Comunale è a disposizione per qualsiasi cosa."