Ultimo aggiornamento: 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo tutti in quarantena , ma soprattutto tutti , e dico proprio tutti,Nelle regioni del Nord la situazione è drammatica,, ed ho notizie sconvolgenti.Mentre infarti , ictus e gravi traumi faticano a trovare possibilità di trattamento., tanto che mi risulta che gli ospedali continuino con la solita routine per patologie non gravi e con ricoveri elettovi.Mi pare una autentica follia e vorrei chiedere ai dirigenti della sanità regionale umbra se non pensano che sia. Altrimenti mi devono spiegare che senso ha dichiarare l’intero territorio nazionale zona off limits, pregare tutti , anziani e non, di restare chiusi in casa ed uscire solo per gravi necessità , e contemporaneamenteCon li rischio che in caso di diffusione dell’infezione i primi ad esserne contagiati potrebbero essere proprio i pazienti operati e quindi più esposti al virus. Lo Stato chiede a tutti noi comportamenti rigorosi e responsabili, sarebbe bene che l’esempio venisse in primo luogo dalle Istituzioni» .Cardiochirurgo