Parco fotovoltaico nella zona protetta: sindaci a confronto

Il sindaco di Parrano Valentino Filippetti, ha chiesto ufficialmente un incontro ai sindaci di Orvieto, Ficulle e San Venanzo “per poter esaminare – scrive in una lettera - l'impatto, a mio avviso estremamente negativo, che avrebbe sul territorio la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 40 ettari a ridosso della Riserva Mondiale della Biosfera, nel comune di Orvieto.

Non intendo interferire – sottolinea Filippetti - nelle procedure che sono in capo al Comune di Orvieto e alla Regione dell'Umbria. Sottolineo che questo è l'ennesimo segnale che sono in atto iniziative per intaccare la tutela e la salvaguardia del complesso ambientale dell'Elmo Melonta.

Prima la ventilata ipotesi di togliere la zona a Riserva Integrale, poi la proposta di farla attraversare da una gara sportiva nazionale e per finire lo Stina abbandonato a se stesso e finito nel porto delle nebbie. Da qui – conclude - la proposta di una riflessione comune e poi di un confronto con la Regione Umbria”.

