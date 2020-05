Ultimo aggiornamento: 11:38

PERUGIA - La parte alta del parco di Montegrillo, l’area verde di via della Pariglia a San Martino in Campo, il sentiero pedonale fra il borgo storico e il cva di Collestrada. E ancora: la pineta di Ponte Felcino, l’area cva di Villa Pirignano, i parchi di Colombella, Solfagnano e Piccione. Più in città sotto anche con l’area ex pallai di piazza Partigiani. Il Comune, dopo l’emergenza coronavirus che ha creato inevitabili ritardi, come del resto in ogni ambito, spinge forte in sinergia con Afor sullo sfalcio dell’erba nei parchi. A pochi giorni dal via libera per tornare a vivere il verde, decine di telefonate sono arrivate in Comune per lamentare la mancata manutenzione. Tornata a regime, anzi addirittura potenziata la macchina degli interventi, arrivano già da questa settimana prime risposte in fatto di gestione del verde. Da lunedì cresceranno gli interventi che toccheranno alcune delle zone ricordate, ma non solo.E’ stato messo a punto un nuovo calendario ( ambiente.comune.perugia.it ) che prevede numerosi interventi per maggio e giugno. Il verde cui mettere mano è tantissimo: 3 milioni di metri quadrati fra grandi parchi e aree verdi più piccole (in tutto 375), di cui 1,7 milioni in gestione diretta da parte dell’Afor nell’ambito della convenzione con il Comune. Il resto rientra nelle convenzioni Comune-associazioni con il bando Futuro nel Verde. Per recuperare lo stop imposto dall’emergenza Covid-19, Afor «ha anche incrementato il numero di squadre», ha detto al Messaggero l’assessore all’Ambiente Otello Numerini. Dunque, con 5 o 6 squadre al lavoro, si cercherà di recuperare sui tagli non effettuati durante lo stop.In questi giorni numerosi cittadini hanno segnalato casi di erba particolarmente alta tanto da rendere impraticabili certe zone. È il caso di San Marco che risulta inserito nella settimana 11-15 maggio nel piano sfalci. Dunque l’intervento dovrebbe essere immediato. Fra le zone ritenute più problematiche, secondo i cittadini, anche il parco Sant’Angelo, l’area della Cupa e la zona Rimbocchi, dove un confronto fra associazione che gestisce l’area e uffici del Comune ha portato a risolvere la situazione sul tema sfalcio.Parlando del piano salva-verde, Numerini spiega che «stiamo procedendo agli sfalci in maniera sempre più serrata, in modo da rendere ancora più fruibili ai nostri cittadini le aree verdi e i parchi pubblici, con il bel tempo». A Ponte San Giovanni, dove sono già scattati gli interventi (unitamente a Pian di Massiano, Chico Mendez, via Magnini, percorso del Tevere), c’è anche una novità: «In via Grieco, è stata aperta da mercoledì un’area per cani in libertà, la seconda del quartiere».