Riaprono i parchi, non tutti, ma il sindaco di Terni Leonardo Latini si dimentica delle frazioni. E il M5s di Tern iparte all'attacco, anche se tende una mano al primo cittadino: «pronti a collaborare». Piediluco, Marmore, Valnerina, Collestatte rimarranno senza aree verdi, sebbene il Dpcm del 4 maggio preveda la riapertura di tutti i parchi. Anche interi quartieri di Terni non avranno a disposizione l'area verde di riferimento come era prima della chiusura, imposta dal sindaco Latini già prima dell'entrata in vigore del secondo decreto Io resto a casa. In alcuni casi il Comune ha provveduto a sbarrare l'accesso, scatenando la dura reazioni dei cittadini. Non solo. Limitare la riapertura dei parchi a solo sei arre verdi rischia di creare assembramenti, è la puntualizzazione del M5s. Nel mirino anche l'abbandono della frazioni. Uno di piediluco dovrebbe venire alla Passeggiata se vuole fare una passeggiata in un parco, è la battuta ironica che circola in casa M5s.

Il comunicato del M5s «Riaprire tutte le aree verdi. Non aumentare le restrizioni per chi svolge attività motorie all'aria aperta anche nelle zone rurali e montane, rispettando le norme sulla sicurezza. Questo chiede il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle al sindaco di Terni Leonardo Latini. Nell’ottica di collaborazione che ha contraddistinto il confronto tra Sindaco e minoranze in questa fase, riteniamo corretto che le istituzioni locali si adoperino per evitare gli assembramenti. Ridurre le aree verdi frequentabili dai cittadini può avere l’effetto opposto e favorire pratiche che non consentono il rispetto dell'indicazione principale dell’ultimo Dcpm, che è appunto quella di garantire il ritorno graduale alla normalità evitando di riunire troppe persone nello stesso spazio, mettendole in condizione di non mantenere le distanze di sicurezza. Capiamo la necessità di controllo e verificare il rispetto delle norme a tutela della salute, ma non vorremmo che fossero le stesse indicazioni del Comune a mettere in condizione i cittadini di esporsi a eventuali pericoli e sanzioni. Auspichiamo inoltre che le frazioni non vengano dimenticate considerando che ci sono intere zone che vanno da Piediluco fino ad arrivare al parco comunale della Valserra passando per le aree di Marmore, della Valnerina e Collescipoli che fanno parte a pieno titolo nel nostro Comune.

Senza entrare in polemiche sterili riconoscendo al Sindaco un atteggiamento diverso rispetto a quello del suo partito, auspichiamo che le nostre richieste vengano fatte proprie dalla maggioranza, che sta gestendo in autonomia questa fase, essendo il Consiglio comunale e le commissioni fermi da oltre due mesi».

Ultimo aggiornamento: 10:39

