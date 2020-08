Parcheggi gratis scaduti, associazioni di categoria in pressing sul Comune di Terni per rinnovare il provvedimento adottato il 17 giugno scorso. «Serve più che mai ora con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva», dice Daniele Stentella della Confesercenti. «Riteniamo che il Comune debba prorogare il provvedimento», rimarca il presidente di Confcommercio, Stefano Lupi. La Giunta, tra oggi e domani, dovrebbe affrontare il tema, tenendo però in considerazione le risorse a disposizione. Da un calcolo fatto in queste settimane (il provvedimento è scattato il 17 giugno), Palazzo Spada ha registrato 25 mila euro di mancati incassi.

«Riteniamo - dice il presidente Lupi - che il Comune debba prorogare il provvedimento andando a consuntivare l'esperienza fatta, sentendo gli operatori commerciali al fine di valutare quali sono i giorni migliori per favorire gli afflussi in centro. Questo provvedimento - prosegue il presidente di Confcommercio - deve comunque inserirsi in un piano più generale che deve riguardare la mobilità cittadina. Ad oggi non ne abbiamo purtroppo evidenza». Dello stesso avviso Stellati di Confesercenti. «Il piano di rilancio è necessario ora più che mai. Con la ripresa delle attività negli uffici e la ripartenza delle scuole - osserva Stellati - il movimento verso il centro sarà più consistente, per questo mantenere gratis i parcheggi nel fine settimana è fondamentale per dare una mano ai commercianti. La proroga - conclude Stellati - è quanto mai necessaria».

Parcheggi blu gratuiti il giovedì e il venerdì dalle 17.30 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 20. Questo aveva stabilito il Comune lo scorso 17 giugno, al termine di un confronto che aveva coinvolto anche le associazioni di categoria per stabilire orari e giorni. Provvedimento che, delibera alla mano, scade oggi, ma al momento non c'è alcuna notizia di proroga. In settimana dovrà comunque arrivare una comunicazione ufficiale, anche per evitare spiacevoli cortocircuiti tra Comune e soggetti deputato al controllo del pagamento delle strisce blu, a partire da giovedì prossimo.

