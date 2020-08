Parcheggi gratuiti nel fine settimana a Terni, il tempo sta per scadere. Il rinnovo o meno della misura adottata per aiutare il commercio nella fase di ripartenza del dopo lockdown sarà al centro di una discussione di Giunta, che si terrà, forse, già domani. Discorso diverso, invece, per l'occupazione di suolo pubblico allargata, visto che il provvedimento sulla Tosap gratuita è legato a una decisione presa dal Governo. In questo caso, Palazzo Spada è alle presa con le continue beghe che si registrano tra i locali di piazza San Giovanni Decollato che fanno fatica a trovare un accordo sull'utilizzo della piazza per la sistemazione di tavoli e sedie. Bega che, ora, dovrà essere risolta con un intervento di Palazzo Spada, considerando che la diatriba è diventata «complicata».

Parcheggi blu gratuiti il giovedì e il venerdì dalle 17.30 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 20. Questo aveva stabilito il Comune lo scorso 17 giugno, al termine di un confronto che aveva coinvolto anche le associazioni di categoria. Provvedimento che, delibera alla mano, scadrà domani, ma ad oggi non c'è alcuna notizia di proroga. In settimana dovrà comunque arrivare una comunicazione ufficiale, anche per evitare spiacevoli cortocircuiti tra Comune e soggetti deputato al controllo del pagamento delle strisce blu, a partire da giovedì prossimo. «Ne parleremo nella prossima Giunta di gabinetto», è la notizia che filtra da Palazzo Spada. La volontà politica di aiutare il commercio resta, ma il Comune deve fare i conti con i mancati incassi. Secondo una stima fatta in queste settimane, di cui Il Messaggero è venuto a conoscenza, Palazzo Spada ha perso 25mila euro dalle strisce blu gratuite. Cifra non da poco per un Comune alle prese con un post dissesto finanziario che risulta più complicato del previsto. Tra le ipotesi, al momento, una rimodulazione degli orari, che punta a ridurre le ore di gratuità delle strisce blu. Ma si tratta solo di una primissima ipotesi che dovrà essere al centro di un dibattito politico che coinvolgerà tutta la Giunta. Intanto, in tema di occupazione di suolo pubblico in Comune è esploso il caso piazza San Giovanni Decollato. Uno degli angoli del centro storico più ricco di locali, tra bar, pub e ristoranti. Una convivenza che però si sta rivelando un grattacapo per Palazzo Spada, visto che i gestori non riescono a trovare un accordo per la sistemazione di sedie e tavoli. Ognuno di loro rivendica spazi che poi vengono contestati. Un braccio di ferro che ora dovrà richiedere l'intervento di Palazzo Spada.

