Giove, il sindaco Parca bacchetta i cittadini: «Basta pranzi e cene fra parenti: la zona rossa è colpa vostra»

«Adesso basta pranzi e cene fra parenti, incontri fra figli e genitori che abitano da una parte all'altra della città, feste che non erano consentite, attività che non erano consentite. Se siamo in questa situazione, se questa Pasqua sarà diversa è responsabilità vostra che siete stati indisciplinati».

Il sindaco di Giove, Alvaro Parca, si rivolge così ai suoi concittadini, con un video messaggio in cui elenca tutti gli errori che un gruppo di persone ha commesso, rendendo necessaria, secondo Parca, la chiusura del paese per almeno quattordici giorni. «Ci sono delle responsabilità, ci sono delle persone che non hanno avuto dei comportamenti consapevoli. Lo dico non per dare delle colpe ma perchè spero che per queste feste pasquali ognuno resti a casa sua». Oggi i casi positivi a Giove sono trentuno, più di 40 le persone in isolamento fiduciario.



