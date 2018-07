di Giuseppe Caforio

Mentre gli enti di statistica continuano a sfornare dati che rivelano un'Umbria in forte crisi con la povertà che aumenta e il PIL che non cresce, e la collocano sempre più in fondo alle classifiche, e dopo che le ultime tornate elettorali politiche e amministrative hanno avuto il sapore anche di una bocciatura della Giunta Marini, uno si aspetta che vi sia una reazione con un piano straordinario mirato ad invertire lo stato di cose. Invece sembra che tutto ristagni e si continui a vivacchiare. Emblematica è la situazione di Sviluppumbria che in questi giorni ha presentato con toni trionfalistici l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2017: un vero esempio di autoreferenzialità, frutto di logiche oramai superate e soprattutto detestate dall'opinione pubblica.



Sono decenni, oramai che periodicamente Sviluppumbria viene additato come un carrozzone inutile che costa tanto e serve a poco. Ed in effetti, se si vanno a vedere i numeri, questo convincimento pare trovare fondamento. L'Ente ha ben 85 dipendenti che costano poco meno di 5 milioni l'anno a fronte di un attivo intorno ai 20 milioni di cui più di 10 dovuti a immobilizzazioni materiali. Questo fa sì che le attività correnti abbiano un valore di poco superiore ai 7 milioni. Se si considerano tutte le spese di gestione, in pratica, Sviluppumbria ha costi pari alle attività correnti. In tale quadro ci sono delle perle come ad esempio la retribuzione del Direttore Generale che ammonta a circa 165.000 euro annui, superiore anche a quella del Presidente della Regione: una vera stramberia. Ma tutto ciò sarebbe tutto sommato poco rilevante se poi si riscontrasse un'attività particolarmente utile e proficua.



In sede di conferenza stampa di presentazione del bilancio, a proposito di autoreferenzialità, i vertici della società pubblica posseduta al 100% dalla Regione Umbria, invece di raccontare i risultati operativi raggiunti come ad esempio quanti posti di lavoro abbiano creato, o perlomento salvato, quante aziende siano state aiutate ad uscire dalla crisi oppure quale apporto abbiano dato al PIL regionale, ci si è limitati trionfalmente a sottolineare che dopo anni di perdite, finalmente la società ha chiuso in utile. Ma a che servirà mai questo utile? Si è avuto il coraggio di raccontare che anche la partecipata SASE ha chiuso il bilancio in utile, peccato, però, che la mission della società che gestisce l'aeroporto è quella di aumentare le destinazioni dei voli e in questo senso abbiamo assistito ad una tragicommedia disastrosa. L'utile di Svilppumbria non sembra lontano da quello della SASE, ovvero numeri che contengono le perdite ma che non danno conto di una efficacia ed efficienza di questo carrozzone che tanto costa alle tasche degli umbri.



La legge Madia, che senza nasconderlo, esige che siano chiuse buona parte delle società partecipate, è stata evocata in conferenza stampa solo per accennare all'adeguamento di alcune norme secondarie e non per affrontare il tema centrale, cioè se una società come Sviluppumbria abbia ancora ragione di esistere nella nostra Regione. Con una sorta di accanimento terapeutico, nel 2017, in sede di approvazione della nuova legge sul turismo, si sono attribuite a questa società delle competenze in materia turistica che francamente hanno il sapore dei cavoli a merenda, anche perchè vanno a sovrapporsi a quelle dell'Assessorato regionale al turismo che pure ha una sua direzione generale e uno stuolo di dirigenti e funzionari.



Sembra un paradosso, ma Sviluppumbria, che dovrebbe aiutare le imprese a cercare opportunità e lavoro, oggi è impegnata in una ristrutturazione interna finalizzata al suo risanamento: insomma il malato dovrebbe curare gli altri malati. Se si vuole invertire l'andamento degli indici economici di questa Regione, nonché il malcontento strisciante nell'opinione pubblica, occorre che la giunta Regionale in questi due anni che gli restano vari un piano straordinario di scelte in tutti i campi, andando con la mannaia a sfrondare il peso di strutture e sovrastrutture non funzionali e solo costose e proponga modelli organizzativi leggeri ed efficienti. Non sembra che fino ad ora ciò stia accadendo.

