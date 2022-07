Papigno celebra la vittoria al Mondiali di canottaggio del suo concittadino con uno striscione: "Matteo Tonelli orgogliosi di te"

Papigno, frazione di Terni, festeggia il "suo" campione del mondo di canottaggio, Matteo Tonelli, con una striscione. Tonelli, campione mondiale del quattro di coppia pesi leggeri nella categoria Under 23 con i compagni Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani e Krystian Adrian Maron, è nato a Papigno quasi 2 anni fa. I genitori di Matteo vivono nella frazione dove hanno ricevuto tante telefonate da amici e parenti. Tonelli, per problemi legati agli studi si è trasferito a Torino dove ha continuano a fare canottaggio con la società, appunto del Cus Torino. Proprio i suoi paesani, subito dopo la vittoria, hanno affisso un cartello alla porta del paese per ricordare l’impresa e l’orgoglio di una comunità. “Un papignese sul tetto del mondo, Matteo Tonelli orgoglioso di te” è stato scritto con tanto di foto dell’intero equipaggio campione del mondo. «Si tratta della prima volta nella storia di Papigno- afferma Ernesto Luzzi- che il paese esprime un campione del mondo, in uno sport molto duro, fatto di abnegazione e sacrificio. Questa vittoria rappresenta un esempio di che pasta sono fatti i papignesi».

