Paparelli (Pd): «L'assessore Coletto ci dica che intenzioni ha sul rinnovo dei direttori generali di Asl e ospedali»

TERNI – «E' mai stato verificato l'operato dei direttori generali dell' Azienda ospedaliera di Terni e dell’Azienda Usl Umbria 2?». L'interrogaztone a risposta immediata presentata dai consiglieri regionali del Partito democratico Fabio Paparelli, Simona Meloni, Michele Bettarelli e Donatella Porzi, è stata discussa nella seduta del 15 marzo 2022 dell'Assemblea legislativa. L'obiettivo era sapere se, allo scadere dei primi dodici mesi dal conferimento dell’incarico, i direttori delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e delle Asl 1 e 2, fossero stati o meno oggetto di verifica rispetto agli obiettivi assegnati, così come previsto, specie nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. «Che ha presentato molte criticità» -evidenzia Paparelli. «La sanità pubblica esce da queste ondate pandemiche fortemente indebolita - aggiunge - con abnormi liste di attesa ed un tasso di ospedalizzazione dei malati “non Covid” in calo rispetto alle regioni limitrofe, segno che le patologie ordinarie, anche gravi, non hanno trovato adeguate risposte».

«Tenuto conto che i contratti hanno una durata di tre anni, condizionata però alla verifica dei risultati trascorsi i primi 12 mesi - segnalano i consiglieri - riteniamo doveroso che i cittadini umbri sappiano se la Giunta regionale abbia provveduto ad assolvere a tale obbligo e quale sia stato l'eventuale giudizio espresso in merito al conseguimento degli obiettivi assegnati». «Se la Giunta decide di riaprire i termini per la nomina dei direttori due anni prima della scadenza dei contratti triennali - insinua Paparelli - e a qualche mese dalla scadenza della verifica da effettuare, vuol dire che non era soddisfatta. Chiedo dunque di sapere quali obiettivi erano stati assegnati, quali erano gli aggiornamenti dovuti alla pandemia e quali le risultanze della verifica sugli obiettivi al 31 dicembre 2021».

La risposta. L'assessore Coletto ha risposto che «Con la delibera di Giunta numero 271 del 2021 sono stati assegnati gli obiettivi ai Direttori generali ed è stata chiesta, entro il 28 febbraio di quest'anno, una relazione sull'attività svolta nei 12 mesi del 2021. Le relazioni sono regolarmente pervenute e la loro valutazione è in corso. L'esito delle valutazioni sarà quindi rimesso alla Giunta regionale». Nella replica conclusiva, Paparelli ha sottolineato: «Capisco che state prendendo tempo, ma se non è mai stato contestato nulla ci sono difficoltà a fare dei cambi, che però sono necessari perché qualcuno ha dimostrato di essere inadeguato. Gli ospedali sono gestiti male, alcuni vanno a rotoli, per mancanza di guide autorevoli. Se volete cambiarli perché inadeguati, sbrigatevi a farlo e risolvete i problemi. Molti sono quelli della sanità umbra, con un Piano sanitario che non affronta temi come quello della medicina del territorio».