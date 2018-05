Papale papale/Il ritorno degli onorevoli altrove

di Italo Carmignani

Con la consueta solerzia, gran parte dei parlamentari umbri ha rimosso dall’agenda gli appuntamenti nel territorio in cui sono stati eletti, avendo cura di non trascurare invece quelli a centinaia di chilometri dall’Umbria. Certo, è difficile notare l’assenza di chi non s’è mai visto, almeno nelle vesti parlamentari. La quale veste obbliga, almeno per quel briciolo di vocazione richiesto, di fare la fila per la visita nella loro regione di un capo di Stato. Che chiamandosi Angela Merkel, dovrebbe far accendere la curiosità a chi fa parte del Parlamento di uno dei sei paesi che fondarono l’Europa. Sempre ammesso che i parlamentari in questione lo sappiano. Ma non è solo l’appuntamento d’Assisi, organizzato dal Sacro Convento, a conteggiare le assenze. La nuova linfa parlamentare evita con cura tutti gli appuntamenti umbri per apparire invece nelle campagne elettorali friulane (Modena e Polidori) dispute di voto localissime (Zaffini) impegni assessorili perugini, in cui si spertica il tenero Prisco. Non sia mai si facciano vedere alla presentazione di un festival, s’interessino alle sorti dell’aeroporto umbro o della E45. Eletti neanche da due mesi, sono già altrove, a dimostrazione di come il loro traino elettorale sia stato solo del partito. Scampato il pericolo di nuove elezioni, fanno in tempo a liberarsi del vizio di alcuni dei loro predecessori (si escludono i signori Bocci, Verini, Galgano, Laffranco e Sereni), di cui il portacolori è il signor Miguel Gotor, torinese eletto in Umbria nel 2013, dove nessuno si ricorda di lui. Tanto che, quando si è presentato nel vicino Lazio, gli elettori si sono orientati diversamente. Anche loro altrove.

Luned├Č 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA