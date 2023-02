«Papà, ti regalo il compleanno. Vai ad aiutare chi ha bisogno». Vigile del fuoco perugino vola in Turchia con i super esperti dell'Usar nel giorno della festa della figlia

«Papà vai, non preoccuparti per il mio compleanno, mi dispiace che non potrai esserci, ma è giusto che tu vada ad aiutare chi ha tanto bisogno». Francesca ha 13 anni è la figlia più grande di Andrea Marino, ingegnere dei Vigili del fuoco di Perugia, vice dirigente del comando, che ieri sera, insieme ad altri 47 colleghi, è decollato da Pratica di Mare per portare aiuto in Turchia nell’apocalisse del terremoto. Destinazione Adana.

Andrea appena finito il pranzo del sabato al comando provinciale di Madonna Alta si sistema la divisa e si mette in auto. Il dialogo con la piccola, ma già grande Francesca, lo racconta mentre spiega quale sarà il suo compito tra i palazzi crollati, tra la disperazione e la speranza. Sì perché la speranza c’è ancora. Nonostante i tanti giorni dalle scosse di lunedì. C’è la speranza di poter essere utile a tirar fuori dalle macerie qualche superstite. Dopotutto la squadra che i 48 vigili del fuoco arrivati nella notte in Turchia sono andati ad avvicendare, mercoledì hanno salvato due ragazzi.

«Quella speranza c’è sempre-spiega Marino al telefono- perché altrimenti non sarei qui pronto a partite. La speranza c’è sempre, se non l’avessimo non avrebbe senso andare. Sì a casa un po’ di preoccupazione c’è. Ce l’ha mia moglie Lidia, c’è l’hanno le figlie: Francesca, 13 anni e Chiara di nove. La più grande fa il compleanno proprio il giorno che arrivo in Turchia. È un po’ dispiaciuta che non ci sarò, ma ha detto che è contenta che vada ad aiutare chi soffre».

Ieri mattina i saluti ai colleghi-amici del comando di Perugia. Lui, nato ad Avellino 46 anni fa, viene da una terra che al terremoto ha pagato un tributo altissimo. «So cosa significa». È la prima volta che va all’estero, ma ha alle spalle il terremoto dell’Aquila quello dell’Emilia, Norcia e Amatrice. «Ad Amatrice-ricorda Andrea Marino- era un cumulo di macerie. Il silenzio che c’era il primo giorno era impressionante».



Quando un collega l’ha chiamato per dirgli che c’era un posto anche su uno dei due Atr 42 che ieri sera è decollato da Pratica di Mare e fatto scalo a Pisa, non ci ha pensato un attimo. «Ho detto-racconta- subito sì. Ci aspetta, da quello che ho visto in tv, una situazione apocalittica. Mi ha detto che si lavora tantissimo, che non c’è un attimo di sosta. A L’Aquila e Amatrice la situazione era più localizzata. In Turchia la devastazione ha colpito aree molto vaste, il terremoto è stato mille volte più forte. Non immagino quello che ci troveremo davanti da un punto di vista operativo».Come i colleghi del team a cui daranno il cambio Andrea e gli altri 47 resteranno in Turchia una settimana.Andrea Marino sa già perfettamente quello che dovrà fare. Il briefing era previsto un’ora prima del decollo di ieri sera. Poi, una volta a bordo dell’aereo che lo porterà in una delle zone più devastate dal terremoto, la testa sarà per quel lavoro difficile e rischioso che quelli come lui fanno con grande cuore e professionalità.«Innanzitutto- spiega Andrea Marino- quando saremo lì, se non è stato già fatto, prima bisogna verificare se ci sono vittime, cioè persone sotto le macerie che siano vive o no. Le attrezzature che utilizziamo sono geofoni, robot, termocamere, search-cam e siamo addestrati anche per fornire il supporto vitale di base (Bls). Ma la miglior attrezzatura di tutte hanno quattro zampe, sono le nostre unità cinofile».Andrea, come i suoi colleghi che utilizzano le tecniche Usar hanno come base di addestramento in Umbria il distaccamento di Città di Castello dove c’è un campo macerie.«Che significa essere un soccorritore Usar? Significa- dice Andrea Marino con orgoglio- mettere insieme tutte le attività e le specializzazioni che si fanno durante la carriera. Perché salvare una persona è l’aspirazione massima che noi vigili del fuoco abbiamo». Anche nell’apocalisse della Turchia.