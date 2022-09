Papa Francesco ad Assisi accolto come una star. Cori e selfie dai giovani di Economy of Francesco

ASSISI Puntualissimo alle 9.24 l'elicottero bianco con a bordo Papa Franesco è atterrato nel piazzale davanti al teatro Lyrick. Dentro ad attenderlo i mille giovani di Economy of Francesco: economisti, startupper e changemakers che da tre anni lavorano concretamente per la nuova economia. Per scendere dall'elicottero, i vigili del fuoco hanno preparato la scaletta usata dal Pontefice. Poi un breve percorso in carrozzina. E il primo incontro è con i bambini della scuola primaria "Frondini" di Tordandrea che lo hanno accolto al grido di «Viva il Papa». Badierine, sorrisi, carezze. Il momento istituzionale dell'accoglienza da parte di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. Ma il protocollo sbanda perché uno dei giovani che ha scambiato qualche parole con il Papa e che faceva parte della delegazione ha voluto fare un selfie con Bergoglio. Lui, appoggiato al bastone, si è sottoposto al rito di buon grado. Un sorriso, un saluto con la mano. Poi l'ingersso al Lyrick, una carezza a un bambino in braccio alla mamme. E a teatro parte il coro «Francesco, Francesco». L'incontro si concluderà con il discorso del Pontefice che siglerà il Patto con i giovani di Economy of Francesco nella giornata conclusiva di un evento che da marzo del 2020 si è tenuto due volte solo on line a causa della pandemia. Per Bergoglio, quella di oggi, è l'ottava visita in Umbria, la sesta nella città di San Francesco. Stavolta il cuore dell'abbraccio con il papa è Santa Maria degli Angeli, nel teatro a meno di un chilometro dalla basilica della Porziuncola dove il Papa, durante uno dei suoi incontri, si era raccolto in preghiera.