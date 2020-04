Papa Francesco vicino alla suore di Porano. In visita il cardinale Konrad porta doni e dispositivi di protezione

La madre superiore Suor Paola non credeva ai propri occhi quando, nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 aprile, ha visto arrivare alla Casa di San Bernardino delle suore Francescane di Maria di Porano, il Cardinale Konrad.

Il Cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità, è arrivato da solo, in auto, con una pettorina da volontario sulle vesti e mascherina al volto. Ad accoglierlo quattro dipendenti emozionatissime per la visita a sorpresa dell'alto prelato. Il Cardinale ha portato in dono al convento da parte del Santo Padre molto materiale: dispositivi di protezione individuale, shampoo gel per ogni suora e varie confezioni di colombe pasquali con la benedizione del Papa. Il Cardinale ha voluto poi far visita al cimitero anche perché una delle sorelle morte in questo difficile mese, aveva trascorso gran parte della propria vita in Vaticano.

Alle suore e al sindaco di Porano, Marco Conticelli, il Cardinale ha riferito che il Pontefice segue con apprensione e prega per le suore di Porano.

"Oltre al Papa anche la Cina è vicina alle Suore - riferisce il sindaco - la Caritas cinese ci ha fatto sapere che invierà al convento 1000 kit completi di dispositivi di protezione personale".

Al momento sono 17 le suore positive al Covid-19, due delle quali, una di 90 anni e una di 91, si trovano ricoverate presso il "San Giovanni Battista" di Foligno. Nei giorni scorsi erano decedute due consorelle, una di 90 e una di 103 anni, entrambe molto malate. Per il resto delle sorelle ospiti della Casa, che oggi è una residenza per suore anziane e bisognose di cure si è in attesa dei risultati dei tamponi Covid eseguiti nei giorni scorsi dal personale sanitario della Usl Umbria 2; delle 36 ospiti alcune sono già state dichiarate negative al contagio. Per quanto riguarda gli operatori che assistono le suore nel loro soggiorno e nelle cure di cui necessitano, 9 sono risultati negativi e 9 sono in attesa di responso dei test effettuati.





Ultimo aggiornamento: 22:24

