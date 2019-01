Perugia, Papa Francesco nomina monsignor Giulietti vescovo di Lucca

PERUGIA - «Monsignor Paolo GiuliettI, attualmente vescovo ausiliare di Perugia, è stato nominato da Papa Francesco nuovo arcivesovo di Lucca». Lo ha annunciato il cardinale Gualtiero Bassetti a mezzogiorno di sabato in Diocesi, attraverso la lettera del Nunzio apostolico.



«I Vescovi della Regione Ecclesiastica umbra si stringono fraternamente attorno a Mons. Paolo Giulietti, chiamato oggi dal Santo Padre Francesco a guidare la Chiesa di Lucca come Arcivescovo. Lo accompagnano con la preghiera nella nuova missione e lo ringraziano per il servizio reso alla Conferenza Episcopale in qualità di Segretario, augurando a Lui e alla Diocesi affidata alle sue cure pastorali la gioia e la fecondità del Vangelo». © RIPRODUZIONE RISERVATA