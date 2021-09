Papà di 47 anni stroncato da un infarto appena dopo aver accompagnato le figlie a scuola a Spello. Inutili i soccorsi

Lunedì 13 Settembre 2021, 12:31

SPELLO – Papà di 47 anni muore appena dopo aver accompagnato le figlie a scuola. È accaduto lunedì mattina a Spello in provincia di Perugia, a due passi da Assisi e a uno da Foligno, nel primo giorno di ritorno sui banchi. Quella che doveva essere una giornata di gioia, di ripartenza, di ritorno alla normalità a causa di un malore fulminante s’è trasformata in una giornata di dolore incolmabile. L’uomo ha, come detto, accompagnato le figliolette a scuola e quando s’è diretto verso la macchina s’è improvvisamente accasciato al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi con il 118 arrivato rapidamente sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Foligno e della Stazione di Spello. Un infarto ha stroncato la vita del 47enne vanificando ogni soccorso ed ogni tentativo di strapparla alla morte. I sanitari a quel punto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo dovute a cause naturali. Un dramma in un giorno che doveva essere di gioia con una intera comunità che s’è stretta intorno a questa famiglia segnata da un lutto incolmabile e un dolore irreversibile.