Il Papa ad Assisi prega con le clarisse e accarezza i bambini. Un papà si commuove

ASSISI E' arrivato sul sagrato della basilica della Porziuncola con un po' di ritardo. Papa Francesco, nella sua quinta visita ad Assisi. Prima dell'incontro con i poveri una deviazione per salutare le clarisse di Santa Chiara con cui ha pregato. Poi, una volta sceso dall'auto, ha camminato sorridendo verso il sagrato della basilica di Santa Maria degli Angeli. Si è fermato con i tanti bambini che lo hanno salutato. Ha parlato con loro, con i loro genitori, un papà si è commosso. Saluti sorrisi, carezze e parole come se fosse un amico da rivedere. Poi è iniziata la visita privata. Il saluto con il vescovo di Assisi Doimenico Sorrentino, quello con il presidente della Ceu, l'arcivescovo Renato Boccardo, il sindaco di Assisi Stefania Proietti che ha offerto un regalo al Papa e il prefetto Armando Gradone. Al Papa un giovane rifugiato eritreo che ha perso la vista per una mina antiuomo, ha regalato al Papa il saio francescano e il bastone del pellegrino. Poi Bergoglio, dopo altri saluti e racconti dei poveri che lo hanno atteso sul sagrato, è entrato nella Porziuncola per l'incontro con i 500 poveri provenienti da ogni

parte d'Europa nella Giornata mondiale loro dedicata. Per Papa Francesco striscioni, applausi e sventolio delle bandiere della Città del Vaticano. Tra i pellegrini in attesa francesi, spagnoli e polacchi. Al Papa è stato anche consegnato un piccolo quadro. Poi l'ingresso in Basilica. Ancora saluti e la preghiera del Papa nel silenzio più totale.