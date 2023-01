Il cardinale Bassetti e i frati di Assisi ricordano Benedetto XVI: «Testimone dell'amore cristiano». Il dolore del vescovo Maffeis e dei monaci di Norcia. Le due visite nella città di San Francesco

Dal cardinale Gualtiero Bassetti ai Frati del Sacro Covento passando per l'arcivesco di Perugia Ivan Maffeis e i monaci benedettini di Norcia: la chiesa dell'Umbria ricorda il papa emerito Benedetto XVI. Papa Ratzinger per due volte ha visitato Assisi durante il suo pontificato: 17 giugno 2007 quando proprio da Assisi Benedetto XVI lanciò un «accorato e pressante appello» affinché si fermassero le armi in Terra Santa, Iraq, Libano e tutta la regione mediorientale. Il 27 ottobre 2011,invece, fece rivivere lo ''spirito di Assisi'', nella Giornata interreligiosa di dialogo e preghiera convocata da Ratzinger nella città di San Francesco a 25 anni esatti dallo storico incontro voluto da Giovanni Paolo II.

«Abbiamo accolto con dolore la notizia della scomparsa di Benedetto XVI, un uomo dalla grande fede, il cui amore profondo e fedele alla Chiesa è stato sempre una testimonianza luminosa e un dono prezioso per noi tutti». È il ricordo dei frati di Assisi. «Amo ricordare - ha detto il custode del Sacro convento, fra

Marco Moroni - in particolare in lui il fine teologo, un'artista del pensiero e della parola che nella familiarità con il Signore e i tesori della rivelazione è riuscito a donare in maniera semplice e accessibile a tutti la sublimità e la profondità del messaggio cristiano del Dio-amore, a credenti e a non credenti, a cristiani e non, ai giovani come agli adulti, sempre attraverso attenzione e rispetto nei confronti di ogni interlocutore».

«Vorrei esprimere la mia personale riconoscenza e gratitudine-ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti- per il grande servizio che Joseph Ratzinger ha dato alla Chiesa universale nel corso della sua

vita. Un servizio reso con grande umiltà, senza chiedere niente per sé stesso e che ha svolto per tantissimi anni assumendo molti incarichi di responsabilità: come sacerdote, come professore, come Arcivescovo, come Prefetto per la Congregazione per la Dottrina della fede e, infine, come Papa». Per Bassetti Benedetto XVI è stato un grande pensatore cattolico, un autentico «servitore della barca di Pietro e, soprattutto, un meraviglioso testimone dell'amore cristiano. Un amore che non è sceso a compromessi con il mondo e che è stato testimoniato con semplicità, purezza e mitezza».

Per il successore di Bassetti alla guida dell'archidiocesi di Perugia e Città della Pieve, Ivan Maffeis, papa Ratzinger «ha servito la verità, ne è stato ricercatore umile, coraggioso e appassionato; ci ha ricordato - spesso inascoltato e incompreso - la centralità della dignità umana, il significato della libertà, la grandezza dell'amore: quello di Dio e quello dell'uomo, inscindibilmente uniti». Benedetto Nivakoff, priore della comunità benedettina di Norcia nel ricordare le vicinanza di Benedetto XVI ai monaci ha ricordato com «per tutta la vita ha fatto suo l'insegnamento di San Benedetto di "nulla anteporre all'amore di Cristo"».