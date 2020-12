Addio a Paolo Rossi. Pablito aveva Perugia nel cuore

PERUGIA - C'era tanto Perugia nella vita, non solo di calciatore, di Rossi. Plabito ha giocato con i grifoni nella stagione 1979-80, 28 presenze e tredici gol, uno anche alla sua Juve sotto la curva Sud sfuggendo a Cuccureddu. Un colpo di mercato, quello di Franco D'Attoma, che fece epoca. Una stagione anche tribolata che lo portò alla squalifica per il presunto calcio scommesse da cui uscì pulito dal punto di vista penale e la rivincita fu il Mundial spagnolo. Ma Rossi aveva Perugia nel cuore perché aveva trovato la felcità con Federica Cappelletti, giornalista perugina che aveva sposato e da cui aveva avuto due figlie. E proprio la moglie ha annunciato, nella notte la morte, di Plabito. A Perugia, due anni fa, in tanti si gustarono la mostra di Plabito sulla sua incredibile carriera. Mostra allestita con cimeli e video alla Rocca Paolina. Un'occasione di inconto con tanti amici e tifosi che Plabito ha avuto sempre nella sua Perugia.

APPROFONDIMENTI 64 ANNI Morto Paolo Rossi, eroe del Mundial 1982. Aveva 64 anni, sconfitto da... MITO AZZURRO Morto Paolo Rossi: chi era l'eroe del Mundial 1982 che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA